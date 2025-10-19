Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Пуэнте Альто - Коло Коло 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ: Пуэнте АльтоКоло Коло . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Municipal Irene Velásquez de Puente Alto.

МСК, Арена: Gimnasio Municipal Irene Velásquez de Puente Alto
Чемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ
Пуэнте Альто
Завершен
18:16 23:21 24:16 18:29
83 : 82
19 октября 2025
Коло Коло
Смотреть онлайн
Превью матча Пуэнте Альто — Коло Коло

История последних встреч

Пуэнте Альто
Пуэнте Альто
Коло Коло
Пуэнте Альто
0 побед
1 победа
0%
100%
03.10.2025
Коло Коло
Коло Коло
67:59
Пуэнте Альто
Пуэнте Альто
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
14
15
3-х очк. попадания
8
11
Реализовано штрафных
31
15
% реализации штрафных
79.5
93.8
Кол-во реализованных бросков
53
43
