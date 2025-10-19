Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Español Osorno - Атлетико ПТО Варас 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ: Español OsornoАтлетико ПТО Варас . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Monumental Maria Gallardo.

МСК, Арена: Gimnasio Monumental Maria Gallardo
Чемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ
Español Osorno
Завершен
17:14 19:14 18:8 20:12
74 : 48
19 октября 2025
Атлетико ПТО Варас
Превью матча Español Osorno — Атлетико ПТО Варас

Команда Español Osorno в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча. Команда Атлетико ПТО Варас, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 октября 2025 на поле команды Атлетико ПТО Варас, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Español Osorno
Español Osorno
Атлетико ПТО Варас
Español Osorno
0 побед
1 победа
0%
100%
03.10.2025
Атлетико ПТО Варас
Атлетико ПТО Варас
76:68
Español Osorno
Español Osorno
Статистика матча

2-х очк. попадания
18
13
3-х очк. попадания
10
5
Реализовано штрафных
8
7
% реализации штрафных
57.1
63.6
Кол-во реализованных бросков
36
25
