Смотреть онлайн Español Osorno - Атлетико ПТО Варас 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ: Español Osorno — Атлетико ПТО Варас . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Monumental Maria Gallardo.
17:14 19:14 18:8 20:12
Превью матча Español Osorno — Атлетико ПТО Варас
Команда Español Osorno в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча. Команда Атлетико ПТО Варас, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 октября 2025 на поле команды Атлетико ПТО Варас, в том матче победу одержали хозяева.