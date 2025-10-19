Превью матча Español Osorno — Атлетико ПТО Варас

Команда Español Osorno в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча. Команда Атлетико ПТО Варас, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 октября 2025 на поле команды Атлетико ПТО Варас, в том матче победу одержали хозяева.