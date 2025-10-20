Смотреть онлайн Эспаньол Де Талька - Универсидад Католика 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ: Эспаньол Де Талька — Универсидад Католика . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Cendyr Talca.
19:20 9:11 16:15 10:15
Превью матча Эспаньол Де Талька — Универсидад Католика
Команда Эспаньол Де Талька в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Универсидад Католика, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 октября 2025 на поле команды Универсидад Католика, в том матче победу одержали хозяева.