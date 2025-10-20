Превью матча Эспаньол Де Талька — Универсидад Католика

Команда Эспаньол Де Талька в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Универсидад Католика, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 октября 2025 на поле команды Универсидад Католика, в том матче победу одержали хозяева.