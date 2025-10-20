Превью матча Депортиво Вальдивия — Лас Анимас

Команда Депортиво Вальдивия в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Лас Анимас, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения.