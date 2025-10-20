Смотреть онлайн Депортиво Вальдивия - Лас Анимас 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ: Депортиво Вальдивия — Лас Анимас . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Municipal Antonio Azurmendy Riveros.
21:13 13:14 30:19 11:29 6:0
Превью матча Депортиво Вальдивия — Лас Анимас
Команда Депортиво Вальдивия в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Лас Анимас, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения.