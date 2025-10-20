Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн Депортиво Вальдивия - Лас Анимас 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ: Депортиво ВальдивияЛас Анимас . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Municipal Antonio Azurmendy Riveros.

МСК, Арена: Coliseo Municipal Antonio Azurmendy Riveros
Чемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ
Депортиво Вальдивия
Завершен
21:13 13:14 30:19 11:29 6:0
81 : 75
20 октября 2025
Лас Анимас
Смотреть онлайн
Превью матча Депортиво Вальдивия — Лас Анимас

Команда Депортиво Вальдивия в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Лас Анимас, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения.

Статистика матча

2-х очк. попадания
21
22
3-х очк. попадания
10
7
Реализовано штрафных
9
10
% реализации штрафных
52.9
66.7
Кол-во реализованных бросков
40
39
