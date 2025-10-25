Превью матча Универсидад Католика — Пуэнте Альто

Команда Универсидад Католика в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч. Команда Пуэнте Альто, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения.