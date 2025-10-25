Смотреть онлайн Универсидад Католика - Пуэнте Альто 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ: Универсидад Католика — Пуэнте Альто . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Palestino.
17:21 25:22 10:12 16:20
Превью матча Универсидад Католика — Пуэнте Альто
Команда Универсидад Католика в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч. Команда Пуэнте Альто, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения.