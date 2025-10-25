Смотреть онлайн Леонес де Кильпэу - Эспаньол Де Талька 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ: Леонес де Кильпэу — Эспаньол Де Талька . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Colegio Los Leones.
23:19 17:20 27:11 30:12
Превью матча Леонес де Кильпэу — Эспаньол Де Талька
Команда Леонес де Кильпэу в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Эспаньол Де Талька, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения.