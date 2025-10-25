Превью матча Леонес де Кильпэу — Эспаньол Де Талька

Команда Леонес де Кильпэу в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Эспаньол Де Талька, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения.