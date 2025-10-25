Превью матча Универсидад де Консепсьон — Español Osorno

Команда Универсидад де Консепсьон в последних 10 матчах одержала 9 побед и проиграла 1 матч. Команда Español Osorno, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 ноября 2025 на поле команды Español Osorno, в том матче победу одержали хозяева.