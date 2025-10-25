Смотреть онлайн Универсидад де Консепсьон - Español Osorno 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ: Универсидад де Консепсьон — Español Osorno . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене Casa Del Deporte UDEC.
24:24 16:29 16:11 18:18
Превью матча Универсидад де Консепсьон — Español Osorno
Команда Универсидад де Консепсьон в последних 10 матчах одержала 9 побед и проиграла 1 матч. Команда Español Osorno, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 ноября 2025 на поле команды Español Osorno, в том матче победу одержали хозяева.