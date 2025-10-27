Смотреть онлайн Эспаньол Де Талька - Коло Коло 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ: Эспаньол Де Талька — Коло Коло . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Cendyr Talca.
16:20 18:19 26:12 18:13
Превью матча Эспаньол Де Талька — Коло Коло
Команда Эспаньол Де Талька в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча. Команда Коло Коло, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения.