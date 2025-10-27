Чемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ

Превью матча Эспаньол Де Талька — Коло Коло

Команда Эспаньол Де Талька в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча. Команда Коло Коло, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения.