Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
27.10.2025

Смотреть онлайн Эспаньол Де Талька - Коло Коло 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ: Эспаньол Де ТалькаКоло Коло . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Cendyr Talca.

МСК, Арена: Gimnasio Cendyr Talca
Чемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ
Эспаньол Де Талька
Завершен
16:20 18:19 26:12 18:13
78 : 64
27 октября 2025
Коло Коло
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Эспаньол Де Талька — Коло Коло

Команда Эспаньол Де Талька в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча. Команда Коло Коло, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения.

Статистика матча

2-х очк. попадания
18
14
3-х очк. попадания
8
9
Реализовано штрафных
18
10
% реализации штрафных
78.3
58.8
Кол-во реализованных бросков
44
32
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Ницца Ницца
Марсель Марсель
21 Ноября
22:45
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
21 Ноября
19:30
Валенсия Валенсия
Леванте Леванте
21 Ноября
23:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Горняк Учалы Горняк Учалы
21 Ноября
18:30
Виртус Болонья Виртус Болонья
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
21 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Фенербахче Фенербахче
21 Ноября
22:30
Акрон Тольятти Акрон Тольятти
Сочи Сочи
21 Ноября
18:30
Майнц Майнц
ТСГ Хоффенхайм ТСГ Хоффенхайм
21 Ноября
22:30
OG OG
Team Liquid Team Liquid
21 Ноября
20:00
Брешиа Брешиа
Ваноли Кремона Ваноли Кремона
21 Ноября
22:30