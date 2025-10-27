Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Атлетико ПТО Варас - АБА Анкуд 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ: Атлетико ПТО ВарасАБА Анкуд . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Fiscal de Puerto Varas.

МСК, Арена: Gimnasio Fiscal de Puerto Varas
Чемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ
Атлетико ПТО Варас
Завершен
28:29 16:24 21:15 25:7
90 : 75
27 октября 2025
АБА Анкуд
Смотреть онлайн
Превью матча Атлетико ПТО Варас — АБА Анкуд

Команда Атлетико ПТО Варас в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 5 матчей. Команда АБА Анкуд, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды АБА Анкуд, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Атлетико ПТО Варас
Атлетико ПТО Варас
АБА Анкуд
Атлетико ПТО Варас
0 побед
1 победа
0%
100%
11.10.2025
АБА Анкуд
АБА Анкуд
70:51
Атлетико ПТО Варас
Атлетико ПТО Варас
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
15
14
3-х очк. попадания
11
7
Реализовано штрафных
27
26
% реализации штрафных
84.4
83.9
Кол-во реализованных бросков
53
47
Комментарии к матчу
