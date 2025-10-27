Смотреть онлайн Атлетико ПТО Варас - АБА Анкуд 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ: Атлетико ПТО Варас — АБА Анкуд . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Fiscal de Puerto Varas.
28:29 16:24 21:15 25:7
Превью матча Атлетико ПТО Варас — АБА Анкуд
Команда Атлетико ПТО Варас в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 5 матчей. Команда АБА Анкуд, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды АБА Анкуд, в том матче победу одержали хозяева.