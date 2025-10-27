Превью матча Атлетико ПТО Варас — АБА Анкуд

Команда Атлетико ПТО Варас в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 5 матчей. Команда АБА Анкуд, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды АБА Анкуд, в том матче победу одержали хозяева.