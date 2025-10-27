Смотреть онлайн Лас Анимас - Универсидад де Консепсьон 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ: Лас Анимас — Универсидад де Консепсьон . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Municipal Antonio Azurmendy Riveros.
26:22 20:17 15:30 25:11
Превью матча Лас Анимас — Универсидад де Консепсьон
Команда Лас Анимас в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Универсидад де Консепсьон, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Универсидад де Консепсьон, в том матче победу одержали хозяева.