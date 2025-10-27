Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Лас Анимас - Универсидад де Консепсьон 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ: Лас АнимасУниверсидад де Консепсьон . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Municipal Antonio Azurmendy Riveros.

МСК, Арена: Coliseo Municipal Antonio Azurmendy Riveros
Чемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ
Лас Анимас
Завершен
26:22 20:17 15:30 25:11
86 : 80
27 октября 2025
Универсидад де Консепсьон
Смотреть онлайн
Превью матча Лас Анимас — Универсидад де Консепсьон

Команда Лас Анимас в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Универсидад де Консепсьон, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Универсидад де Консепсьон, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Лас Анимас
Лас Анимас
Универсидад де Консепсьон
Лас Анимас
0 побед
1 победа
0%
100%
11.10.2025
Универсидад де Консепсьон
Универсидад де Консепсьон
84:76
Лас Анимас
Лас Анимас
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
23
26
3-х очк. попадания
10
7
Реализовано штрафных
10
7
% реализации штрафных
66.7
46.7
Кол-во реализованных бросков
43
40
Комментарии к матчу
