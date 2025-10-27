Превью матча Лас Анимас — Универсидад де Консепсьон

Команда Лас Анимас в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Универсидад де Консепсьон, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Универсидад де Консепсьон, в том матче победу одержали хозяева.