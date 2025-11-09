Смотреть онлайн Голден Игл Илли - Башкими 09.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Косово — Чемпионат Косово по баскетболу. Суперлига: Голден Игл Илли — Башкими, 5 тур . Начало встречи 09 ноября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .