19.10.2025
Смотреть онлайн Веллазними - Трепца 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Косово — Чемпионат Косово по баскетболу. Суперлига: Веллазними — Трепца, 2 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК, 2 тур
Чемпионат Косово по баскетболу. Суперлига
Отменен
20:35 22:26 16:21 27:23
20:35 22:26 16:21 27:23
85 : 105
19 октября 2025
Превью матча Веллазними — Трепца
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
27
3-х очк. попадания
10
11
Реализовано штрафных
17
18
% реализации штрафных
65.4
85.7
Игры 2 тур
Комментарии к матчу