Смотреть онлайн Крузейро - Сан Жосе Дус Кампус 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по баскетболу: Крузейро — Сан Жосе Дус Кампус . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
18:17 10:25 15:16 19:27
Превью матча Крузейро — Сан Жосе Дус Кампус
Команда Крузейро в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча. Команда Сан Жосе Дус Кампус, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений.