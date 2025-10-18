Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Васко да Гама - Сеаренсе 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии по баскетболу: Васко да ГамаСеаренсе . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на арене Colegio Vasco da Gama.

МСК, Арена: Colegio Vasco da Gama
Чемпионат Бразилии по баскетболу
Васко да Гама
Завершен
17:19 15:23 20:20 26:26
78 : 88
18 октября 2025
Сеаренсе
Смотреть онлайн
Превью матча Васко да Гама — Сеаренсе

Команда Васко да Гама в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Сеаренсе, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.

Статистика матча

2-х очк. попадания
17
18
3-х очк. попадания
11
10
Реализовано штрафных
11
22
% реализации штрафных
64.7
88
Комментарии к матчу
