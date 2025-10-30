Смотреть онлайн Пато - Крузейро 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по баскетболу: Пато — Крузейро . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на арене Ginasio do SESI.
Превью матча Пато — Крузейро
Команда Пато в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Крузейро, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения.