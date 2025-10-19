Смотреть онлайн Минас - Коринтианс 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по баскетболу: Минас — Коринтианс . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на арене Arena Juscelino Kubitschek.
23:20 21:22 12:20 27:19
Превью матча Минас — Коринтианс
Команда Минас в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 3 матча. Команда Коринтианс, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения.