Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по баскетболу : Рио Кларо — Пиньейру . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на арене Esportes Felipe Karam .

Превью матча Рио Кларо — Пиньейру

Команда Рио Кларо в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Пиньейру, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 сентября 2025 на поле команды Пиньейру, в том матче победу одержали хозяева.