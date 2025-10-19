Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Рио Кларо - Пиньейру 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии по баскетболу: Рио КлароПиньейру . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на арене Esportes Felipe Karam.

МСК, Арена: Esportes Felipe Karam
Чемпионат Бразилии по баскетболу
Рио Кларо
Завершен
21:21 17:27 31:22 17:18
86 : 88
19 октября 2025
Пиньейру
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Рио Кларо — Пиньейру

Команда Рио Кларо в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Пиньейру, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 сентября 2025 на поле команды Пиньейру, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Рио Кларо
Рио Кларо
Пиньейру
Рио Кларо
0 побед
1 победа
0%
100%
12.09.2025
Пиньейру
Пиньейру
101:96
Рио Кларо
Рио Кларо
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
19
24
3-х очк. попадания
12
9
Реализовано штрафных
12
13
% реализации штрафных
66.7
81.2
Комментарии к матчу
