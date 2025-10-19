Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по баскетболу : Осаско — Франка . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча Осаско — Франка

Команда Осаско в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Франка, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 августа 2025 на поле команды Осаско, в том матче победу одержали хозяева.