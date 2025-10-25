Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Паулистано - Франка 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии по баскетболу: ПаулистаноФранка . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на арене Ginasio Antonio Prado Junior.

МСК, Арена: Ginasio Antonio Prado Junior
Чемпионат Бразилии по баскетболу
Паулистано
Завершен
18:21 20:19 18:13 13:18
69 : 71
25 октября 2025
Франка
Превью матча Паулистано — Франка

Команда Паулистано в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Франка, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 августа 2025 на поле команды Паулистано, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Паулистано
Паулистано
Франка
Паулистано
0 побед
1 победа
0%
100%
31.08.2025
Паулистано
Паулистано
61:69
Франка
Франка
Статистика матча

2-х очк. попадания
15
21
3-х очк. попадания
11
5
Реализовано штрафных
6
13
% реализации штрафных
60
59.1
Кол-во реализованных бросков
32
39
