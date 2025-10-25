Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по баскетболу : Паулистано — Франка . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на арене Ginasio Antonio Prado Junior .

Превью матча Паулистано — Франка

Команда Паулистано в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Франка, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 августа 2025 на поле команды Паулистано, в том матче победу одержали гостьи.