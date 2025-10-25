Смотреть онлайн Бразилиа БРБ - Рио Кларо 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по баскетболу: Бразилиа БРБ — Рио Кларо . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на арене Nilson Nelson Gym.
31:21 22:14 27:12 29:10
Превью матча Бразилиа БРБ — Рио Кларо
Команда Бразилиа БРБ в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Рио Кларо, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений.