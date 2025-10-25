Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по баскетболу : Осаско — Бауру . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча Осаско — Бауру

Команда Осаско в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда Бауру, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 8 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 августа 2025 на поле команды Бауру, в том матче победу одержали хозяева.