Смотреть онлайн Можи-дас-Крузис - Ботафого 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по баскетболу: Можи-дас-Крузис — Ботафого . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на арене Ginasio Municipal Hugo Ramos.
24:9 19:18 28:8 16:10
Превью матча Можи-дас-Крузис — Ботафого
Команда Можи-дас-Крузис в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Ботафого, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.