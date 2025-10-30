Чемпионат Бразилии по баскетболу

Превью матча Сан Жосе Дус Кампус — Фламенго

Команда Сан Жосе Дус Кампус в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда Фламенго, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений.