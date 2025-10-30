Смотреть онлайн Сан Жосе Дус Кампус - Фламенго 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по баскетболу: Сан Жосе Дус Кампус — Фламенго . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на арене Ginasio Lineu de Moura.
Превью матча Сан Жосе Дус Кампус — Фламенго
Команда Сан Жосе Дус Кампус в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда Фламенго, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений.