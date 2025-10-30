Смотреть онлайн Коринтианс - Васко да Гама 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по баскетболу: Коринтианс — Васко да Гама . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Ginasio Poliesportivo Wlamir Marques.
29:17 15:11 19:21 18:15
Превью матча Коринтианс — Васко да Гама
Команда Коринтианс в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Васко да Гама, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения.