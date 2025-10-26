Смотреть онлайн Черно Море - Академик Бултекс 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Болгария — Чемпионат Болгарии по баскетболу. НБЛ: Черно Море — Академик Бултекс, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Palace of Culture and Sports.
29:16 20:30 18:20 24:19
Превью матча Черно Море — Академик Бултекс
Команда Черно Море в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча. Команда Академик Бултекс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения.