Превью матча Черно Море — Академик Бултекс

Команда Черно Море в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча. Команда Академик Бултекс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения.