11.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Исландия — Чемпионат Исландии по баскетболу. Премьер-лига: УМФН Ньярдвик — КР Рейкьявик, 2 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на арене Njardtaks gryfjan.
МСК, 2 тур, Арена: Njardtaks gryfjan
Чемпионат Исландии по баскетболу. Премьер-лига
Завершен
20:20 24:26 23:28 25:18 8:10
100 : 102
11 октября 2025
Статистика матча
2-х очк. попадания
21
27
3-х очк. попадания
12
14
Реализовано штрафных
23
6
% реализации штрафных
71.9
42.9
