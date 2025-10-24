Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Стьярнан - КР Рейкьявик 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИсландияЧемпионат Исландии по баскетболу. Премьер-лига: СтьярнанКР Рейкьявик, 4 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на арене Asgardur.

МСК, 4 тур, Арена: Asgardur
Чемпионат Исландии по баскетболу. Премьер-лига
Стьярнан
Завершен
25:17 21:27 18:26 27:23
91 : 93
24 октября 2025
КР Рейкьявик
Смотреть онлайн
Превью матча Стьярнан — КР Рейкьявик

Команда Стьярнан в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда КР Рейкьявик, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.

Статистика матча

2-х очк. попадания
29
19
3-х очк. попадания
4
11
Реализовано штрафных
21
20
% реализации штрафных
60
58.8
Игры 4 тур
24.10.2025
Акранес
76:74
Альфтанес
Завершен
24.10.2025
Стьярнан
91:93
КР Рейкьявик
Завершен
23.10.2025
Арманн
94:107
Кеблавик
Завершен
23.10.2025
Тор Порлаксхофн
117:119
Рейкьявик
Завершен
23.10.2025
УМФН Ньярдвик
98:90
Тиндастолл
Завершен
23.10.2025
Гриндавик
78:77
Рейкьявик
Завершен
Комментарии к матчу
