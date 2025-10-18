18.10.2025
Смотреть онлайн Oaklands Wolves (W) - Cardiff Met Archers (W) 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира British SLB Trophy Women: Oaklands Wolves (W) — Cardiff Met Archers (W), 5 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК, 5 тур
British SLB Trophy Women
Завершен
30:13 16:1
48 : 14
18 октября 2025
Превью матча Oaklands Wolves (W) — Cardiff Met Archers (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
11
2
3-х очк. попадания
6
2
Реализовано штрафных
6
5
% реализации штрафных
100
62.5
