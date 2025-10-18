Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Siaz Basket - Fulgor Fidenza 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Italy National Serie B: Siaz BasketFulgor Fidenza, 6 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

МСК, 6 тур
Italy National Serie B
Siaz Basket
Завершен
13:26 21:14 29:17 21:21
84 : 78
18 октября 2025
Fulgor Fidenza
Смотреть онлайн
Превью матча Siaz Basket — Fulgor Fidenza

Статистика матча

2-х очк. попадания
22
10
3-х очк. попадания
11
13
Реализовано штрафных
7
10
% реализации штрафных
58.3
52.6
Кол-во реализованных бросков
22
21
Игры 6 тур
19.10.2025
Power Basket Nocera
78:64
Janus Basket Fabriano
Завершен
19.10.2025
Ferrara Basket 2018
73:93
Андрея Коста Имола
Завершен
19.10.2025
Монтекатини-Терме
94:89
Руккер Санве
Завершен
18.10.2025
Фулгор Баскет Омегна
69:94
Леньяно
Завершен
18.10.2025
Виртус Имола
78:100
Луисс Рома
Завершен
18.10.2025
Herons Montecatini
87:76
Виртус Лумеццане
Завершен
18.10.2025
Siaz Basket
84:78
Fulgor Fidenza
Завершен
18.10.2025
Аврора Десио
95:84
Казале-Монферрато
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
