18.10.2025
Смотреть онлайн Siaz Basket - Fulgor Fidenza 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Italy National Serie B: Siaz Basket — Fulgor Fidenza, 6 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК, 6 тур
Italy National Serie B
Завершен
13:26 21:14 29:17 21:21
84 : 78
18 октября 2025
Превью матча Siaz Basket — Fulgor Fidenza
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
10
3-х очк. попадания
11
13
Реализовано штрафных
7
10
% реализации штрафных
58.3
52.6
Кол-во реализованных бросков
22
21
Комментарии к матчу