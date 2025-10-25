Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Аврора Десио - Siaz Basket 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Italy National Serie B: Аврора ДесиоSiaz Basket, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на арене PalaDesio.

МСК, 7 тур, Арена: PalaDesio
Italy National Serie B
Аврора Десио
Завершен
23:20 23:22 13:19 19:17 11:10
89 : 88
25 октября 2025
Siaz Basket
Смотреть онлайн
Превью матча Аврора Десио — Siaz Basket

Команда Аврора Десио в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча. Команда Siaz Basket, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения.

Статистика матча

2-х очк. попадания
19
16
3-х очк. попадания
11
13
Реализовано штрафных
18
15
% реализации штрафных
69.2
71.4
Кол-во реализованных бросков
48
45
Игры 7 тур
26.10.2025
PSA Basket
78:70
Раджизолярис Фаэнца
Завершен
26.10.2025
Руккер Санве
76:87
Orzi Basket
Завершен
26.10.2025
Vigevano 1955
83:73
Фортитудо Агригенто
Завершен
26.10.2025
Fiorenzuola Bees
85:89
Herons Montecatini
Завершен
26.10.2025
Виртус Лумеццане
72:58
Виченца 2012
Завершен
26.10.2025
Казале-Монферрато
60:82
Монтекатини-Терме
Завершен
26.10.2025
Treviglio Brianza
85:81
Бейкери Пияценза
Завершен
26.10.2025
San Giobbe Basket
71:79
Virtus Roma 1960
Завершен
26.10.2025
Андрея Коста Имола
65:67
Пьелле Ливорно
Завершен
26.10.2025
Jesi Academy
86:63
Виртус Имола
Завершен
26.10.2025
Равенна
79:83
Латина
Завершен
26.10.2025
Честистика Сан Северо
82:64
Golfo Piombino
Завершен
26.10.2025
Орландино
73:81
UCC Assigeco Piacenza
Завершен
25.10.2025
Аврора Десио
89:88
Siaz Basket
Завершен
25.10.2025
Леньяно
75:64
Fulgor Fidenza
Завершен
25.10.2025
Аврора Десио
-:-
Бейкери Пияценза
Отменен
25.10.2025
Loreto Pesaro
73:83
Ferrara Basket 2018
Завершен
Комментарии к матчу
