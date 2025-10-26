Смотреть онлайн Младость Земун - Херцеговаг Гайдобра 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сербия — Чемпионат Сербии по баскетболу: Младость Земун — Херцеговаг Гайдобра, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на арене Sportski Centar Master.
11:23 26:23 17:17 5:18
Превью матча Младость Земун — Херцеговаг Гайдобра
Команда Младость Земун в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Херцеговаг Гайдобра, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.