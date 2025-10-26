Смотреть онлайн БКК Раднички - Тамис 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сербия — Чемпионат Сербии по баскетболу: БКК Раднички — Тамис, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
20:24 23:17 25:21 29:28
Превью матча БКК Раднички — Тамис
Команда БКК Раднички в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 0 матчей. Команда Тамис, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.