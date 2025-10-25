Смотреть онлайн Акита - Шимано Сейсо Мэджикс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Чемпионат Японии по баскетболу: Акита — Шимано Сейсо Мэджикс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:05 по московскому времени и пройдет на арене CNA Arena Akita.
22:23 24:24 21:30 26:24
Превью матча Акита — Шимано Сейсо Мэджикс
Команда Акита в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 6 матчей. Команда Шимано Сейсо Мэджикс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения.