Чемпионат Японии по баскетболу

Превью матча Акита — Шимано Сейсо Мэджикс

Команда Акита в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 6 матчей. Команда Шимано Сейсо Мэджикс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения.