Чемпионат Японии по баскетболу

Превью матча Сага Баллунерс — Кошигая

Команда Сага Баллунерс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча. Команда Кошигая, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений.