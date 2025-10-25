Смотреть онлайн Сага Баллунерс - Кошигая 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Чемпионат Японии по баскетболу: Сага Баллунерс — Кошигая . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:05 по московскому времени и пройдет на арене SAGA Sunrise Park General Gymnasium.
17:25 23:26 20:20 18:23
Превью матча Сага Баллунерс — Кошигая
Команда Сага Баллунерс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча. Команда Кошигая, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений.