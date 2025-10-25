Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Тояма - Нагасаки Велка 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЧемпионат Японии по баскетболу: ТоямаНагасаки Велка . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 09:05 по московскому времени и пройдет на арене Toyama City Gymnasium.

МСК, Арена: Toyama City Gymnasium
Чемпионат Японии по баскетболу
Тояма
Завершен
27:25 16:22 17:31 11:13
71 : 91
25 октября 2025
Нагасаки Велка
Превью матча Тояма — Нагасаки Велка

Команда Тояма в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Нагасаки Велка, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 1 поражение.

Статистика матча

2-х очк. попадания
20
20
3-х очк. попадания
3
14
Реализовано штрафных
22
9
% реализации штрафных
78.6
56.2
