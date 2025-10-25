Смотреть онлайн Тояма - Нагасаки Велка 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Чемпионат Японии по баскетболу: Тояма — Нагасаки Велка . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 09:05 по московскому времени и пройдет на арене Toyama City Gymnasium.
27:25 16:22 17:31 11:13
Превью матча Тояма — Нагасаки Велка
Команда Тояма в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Нагасаки Велка, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 1 поражение.