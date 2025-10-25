Смотреть онлайн Осака - Хиросима 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Чемпионат Японии по баскетболу: Осака — Хиросима . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 10:05 по московскому времени и пройдет на арене Ookini Arena Maishima.
Превью матча Осака — Хиросима
Команда Осака в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей. Команда Хиросима, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 3 поражения.