Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Kobe Storks - Кумамото Волтерс 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЯпония. 2-я Баскетбольная лига. Баскетбол: Kobe StorksКумамото Волтерс, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 06:05 по московскому времени и пройдет на арене Nishinomiya City Central Gymnasium.

МСК, 1 тур, Арена: Nishinomiya City Central Gymnasium
Япония. 2-я Баскетбольная лига. Баскетбол
Kobe Storks
Завершен
28:21 19:24 22:7 18:15
87 : 67
25 октября 2025
Кумамото Волтерс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Kobe Storks — Кумамото Волтерс

Команда Kobe Storks в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча. Команда Кумамото Волтерс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 6 поражений.

Статистика матча

2-х очк. попадания
23
18
3-х очк. попадания
7
7
Реализовано штрафных
20
10
% реализации штрафных
95.2
47.6
Игры 1 тур
09.11.2025
Бамбитиус Нара
57:78
Райзин Фукуока
Завершен
09.11.2025
Иватэ
70:65
Шиншу
Завершен
09.11.2025
Kobe Storks
74:64
Аомори Уотс
Завершен
09.11.2025
Кумамото Волтерс
58:59
Велтекс Сидзуока
Завершен
09.11.2025
Фукусима
87:84
Fukui Blowwinds
Завершен
09.11.2025
Кагосима Ребнис
82:84
Ямагата
Завершен
08.11.2025
Kobe Storks
98:49
Аомори Уотс
Завершен
08.11.2025
Бамбитиус Нара
88:68
Райзин Фукуока
Завершен
08.11.2025
Фукусима
86:77
Fukui Blowwinds
Завершен
08.11.2025
Иватэ
61:66
Шиншу
Завершен
08.11.2025
Кагосима Ребнис
84:75
Ямагата
Завершен
08.11.2025
Кумамото Волтерс
69:57
Велтекс Сидзуока
Завершен
08.11.2025
Токио Экселенс
79:82
Эхиме
Завершен
07.11.2025
Токио Экселенс
77:90
Эхиме
Завершен
01.11.2025
Fukui Blowwinds
100:89
Кумамото Волтерс
Завершен
01.11.2025
Велтекс Сидзуока
88:75
Кагосима Ребнис
Завершен
01.11.2025
Фукусима
74:56
Иватэ
Завершен
01.11.2025
Райзин Фукуока
66:78
Kobe Storks
Завершен
01.11.2025
Токио Экселенс
78:65
Ямагата
Завершен
01.11.2025
Эхиме
88:85
Аомори Уотс
Завершен
01.11.2025
Шиншу
89:73
Бамбитиус Нара
Завершен
31.10.2025
Райзин Фукуока
55:82
Kobe Storks
Завершен
25.10.2025
Иватэ
81:67
Велтекс Сидзуока
Завершен
25.10.2025
Кагосима Ребнис
74:60
Аомори Уотс
Завершен
25.10.2025
Fukui Blowwinds
80:93
Токио Экселенс
Завершен
25.10.2025
Райзин Фукуока
84:75
Шиншу
Завершен
25.10.2025
Kobe Storks
87:67
Кумамото Волтерс
Завершен
24.10.2025
Fukui Blowwinds
83:77
Токио Экселенс
Завершен
24.10.2025
Райзин Фукуока
60:57
Шиншу
Завершен
19.10.2025
Велтекс Сидзуока
73:82
Kobe Storks
Завершен
19.10.2025
Аомори Уотс
101:111
Fukui Blowwinds
Завершен
19.10.2025
Кумамото Волтерс
96:99
Эхиме
Завершен
19.10.2025
Бамбитиус Нара
86:81
Ямагата
Завершен
19.10.2025
Шиншу
86:71
Токио Экселенс
Завершен
19.10.2025
Иватэ
73:75
Райзин Фукуока
Завершен
19.10.2025
Фукусима
105:87
Кагосима Ребнис
Завершен
18.10.2025
Бамбитиус Нара
75:72
Ямагата
Завершен
18.10.2025
Велтекс Сидзуока
71:98
Kobe Storks
Завершен
18.10.2025
Кумамото Волтерс
64:71
Эхиме
Завершен
18.10.2025
Шиншу
98:59
Токио Экселенс
Завершен
18.10.2025
Иватэ
59:73
Райзин Фукуока
Завершен
15.10.2025
Токио Экселенс
64:71
Иватэ
Завершен
15.10.2025
Аомори Уотс
74:81
Фукусима
Завершен
15.10.2025
Fukui Blowwinds
91:67
Шиншу
Завершен
15.10.2025
Райзин Фукуока
87:73
Эхиме
Завершен
15.10.2025
Кагосима Ребнис
89:81
Kobe Storks
Завершен
15.10.2025
Велтекс Сидзуока
63:74
Бамбитиус Нара
Завершен
15.10.2025
Ямагата
99:93
Кумамото Волтерс
Завершен
12.10.2025
Токио Экселенс
86:75
Кагосима Ребнис
Завершен
12.10.2025
Эхиме
79:76
Велтекс Сидзуока
Завершен
12.10.2025
Бамбитиус Нара
66:81
Kobe Storks
Завершен
12.10.2025
Райзин Фукуока
80:88
Фукусима
Завершен
12.10.2025
Ямагата
90:61
Аомори Уотс
Завершен
12.10.2025
Кумамото Волтерс
65:83
Шиншу
Завершен
11.10.2025
Бамбитиус Нара
69:79
Kobe Storks
Завершен
11.10.2025
Ямагата
85:106
Аомори Уотс
Завершен
11.10.2025
Эхиме
83:58
Велтекс Сидзуока
Завершен
11.10.2025
Кумамото Волтерс
73:83
Шиншу
Завершен
11.10.2025
Fukui Blowwinds
84:53
Иватэ
Завершен
11.10.2025
Райзин Фукуока
72:78
Фукусима
Завершен
10.10.2025
Fukui Blowwinds
81:77
Иватэ
Завершен
05.10.2025
Аомори Уотс
59:69
Иватэ
Завершен
05.10.2025
Kobe Storks
91:85
Fukui Blowwinds
Завершен
05.10.2025
Бамбитиус Нара
63:73
Кумамото Волтерс
Завершен
05.10.2025
Шиншу
96:79
Ямагата
Завершен
05.10.2025
Фукусима
74:83
Токио Экселенс
Завершен
05.10.2025
Кагосима Ребнис
75:93
Эхиме
Завершен
04.10.2025
Kobe Storks
94:87
Fukui Blowwinds
Завершен
04.10.2025
Бамбитиус Нара
74:66
Кумамото Волтерс
Завершен
04.10.2025
Шиншу
94:60
Ямагата
Завершен
04.10.2025
Аомори Уотс
64:59
Иватэ
Завершен
04.10.2025
Фукусима
86:78
Токио Экселенс
Завершен
04.10.2025
Кагосима Ребнис
85:74
Эхиме
Завершен
03.10.2025
Велтекс Сидзуока
72:62
Райзин Фукуока
Завершен
02.10.2025
Велтекс Сидзуока
62:75
Райзин Фукуока
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
Реал Мадрид Реал Мадрид
Панатинаикос Панатинаикос
13 Ноября
22:45
Париж Париж
Валенсия Валенсия
13 Ноября
22:45
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
Баскония Баскония
13 Ноября
23:00
Франция Франция
Украина Украина
13 Ноября
22:45
Перуджа Перуджа
Кунео Кунео
13 Ноября
22:30
Карлос Алкараз Гарфия Карлос Алкараз Гарфия
Лоренцо Мусетти Лоренцо Мусетти
13 Ноября
22:30