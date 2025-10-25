Смотреть онлайн Kobe Storks - Кумамото Волтерс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония. 2-я Баскетбольная лига. Баскетбол: Kobe Storks — Кумамото Волтерс, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 06:05 по московскому времени и пройдет на арене Nishinomiya City Central Gymnasium.
28:21 19:24 22:7 18:15
Превью матча Kobe Storks — Кумамото Волтерс
Команда Kobe Storks в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча. Команда Кумамото Волтерс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 6 поражений.