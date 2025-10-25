Превью матча Kobe Storks — Кумамото Волтерс

Команда Kobe Storks в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча. Команда Кумамото Волтерс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 6 поражений.