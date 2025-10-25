Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония. 2-я Баскетбольная лига. Баскетбол : Fukui Blowwinds — Токио Экселенс , 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:05 по московскому времени .

Превью матча Fukui Blowwinds — Токио Экселенс

Команда Fukui Blowwinds в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча. Команда Токио Экселенс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 октября 2025 на поле команды Fukui Blowwinds, в том матче победу одержали хозяева.