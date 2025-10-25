Смотреть онлайн Райзин Фукуока - Шиншу 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония. 2-я Баскетбольная лига. Баскетбол: Райзин Фукуока — Шиншу, Финал . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на арене Teriha Sekisui House Arena.
25:24 14:20 29:14 16:17
Превью матча Райзин Фукуока — Шиншу
Команда Райзин Фукуока в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча. Команда Шиншу, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 24 октября 2025 на поле команды Райзин Фукуока, в том матче победу одержали хозяева.