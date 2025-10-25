Превью матча Райзин Фукуока — Шиншу

Команда Райзин Фукуока в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча. Команда Шиншу, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 24 октября 2025 на поле команды Райзин Фукуока, в том матче победу одержали хозяева.