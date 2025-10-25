Смотреть онлайн Иватэ - Велтекс Сидзуока 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония. 2-я Баскетбольная лига. Баскетбол: Иватэ — Велтекс Сидзуока, Финал . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 09:05 по московскому времени .
27:6 18:17 21:20 15:24
Превью матча Иватэ — Велтекс Сидзуока
Команда Иватэ в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей. Команда Велтекс Сидзуока, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 6 поражений.