Смотреть онлайн Уцуномия - Шига Лаке Старс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Чемпионат Японии по баскетболу: Уцуномия — Шига Лаке Старс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 09:05 по московскому времени и пройдет на арене Brex Arena Utsunomiya.
19:16 20:18 24:22 14:28
Превью матча Уцуномия — Шига Лаке Старс
Команда Уцуномия в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Шига Лаке Старс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения.