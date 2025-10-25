Чемпионат Японии по баскетболу

Превью матча Уцуномия — Шига Лаке Старс

Команда Уцуномия в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Шига Лаке Старс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения.