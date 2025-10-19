Превью матча Элицур Кирьят-Ата — Хапоэль Галил Элион

Команда Элицур Кирьят-Ата в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Хапоэль Галил Элион, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения.