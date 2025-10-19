Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Элицур Кирьят-Ата - Хапоэль Галил Элион 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИзраильЧемпионат Израиля по баскетболу. Суперлига: Элицур Кирьят-АтаХапоэль Галил Элион, 2 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:40 по московскому времени и пройдет на арене Ramaz Hall.

МСК, 2 тур, Арена: Ramaz Hall
Чемпионат Израиля по баскетболу. Суперлига
Элицур Кирьят-Ата
Завершен
23:21 25:14 28:25 20:19
96 : 79
19 октября 2025
Хапоэль Галил Элион
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Элицур Кирьят-Ата — Хапоэль Галил Элион

Команда Элицур Кирьят-Ата в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Хапоэль Галил Элион, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения.

Элицур Кирьят-Ата Элицур Кирьят-Ата
25
США
Malik Hall
5
Израиль
Tomer Asayag
7
США
Jamiya Neal
13
США
Bodie Hume
35
США
Darius Hannah
Хапоэль Галил Элион Хапоэль Галил Элион
50
Израиль
Yuval Sznaiderman
6
Израиль
Shahar Amir
4
DeAndre Gholston
1
США
Cyril Langevine
64
Ирландия
Sam Alajiki

Статистика матча

2-х очк. попадания
23
24
3-х очк. попадания
13
5
Реализовано штрафных
11
16
% реализации штрафных
64.7
76.2
Кол-во реализованных бросков
24
21
Игры 2 тур
20.10.2025
Маккаби Ришон
77:88
Хапоэль Тель-Авив
Завершен
19.10.2025
Элицур Кирьят-Ата
96:79
Хапоэль Галил Элион
Завершен
17.10.2025
Ирони Нес Циона
88:95
Хапоэль Беэр-Шева
Завершен
03.06.2025
Хапоэль Тель-Авив
83:86
Хапоэль Иерусалим
Завершен
23.05.2025
Хапоэль Тель-Авив
88:85
Хапоэль Иерусалим
Завершен
Комментарии к матчу
