Смотреть онлайн Clube dos Galitos (W) - Barcelos (W) 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия. Насьонал - Женщины. Женщины: Clube dos Galitos (W) — Barcelos (W), 2 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на арене Pavilhao do Clube dos Galitos.
13:22 15:15 18:15 15:16
Превью матча Clube dos Galitos (W) — Barcelos (W)
Команда Clube dos Galitos (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча.