Чемпионат Португалии по баскетболу. ЛПБ

Превью матча Спорт Лиссабон Бенфика — Иммортал

Команда Спорт Лиссабон Бенфика в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Иммортал, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.