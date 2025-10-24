Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Юнион Турс Баскет Метрополь - Pole France 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияФранция. Насьональ 1. Баскетбол: Юнион Турс Баскет МетропольPole France, 8 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене Halle Monconseil.

МСК, 8 тур, Арена: Halle Monconseil
Франция. Насьональ 1. Баскетбол
Юнион Турс Баскет Метрополь
Отменен
- : -
24 октября 2025
Pole France
Превью матча Юнион Турс Баскет Метрополь — Pole France

Команда Юнион Турс Баскет Метрополь в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча.

Игры 8 тур
24.10.2025
Тулуза
96:90
Анже БК
Завершен
24.10.2025
Pays de Fougeres Basket
77:75
Унион Реннес Баскет 35
Завершен
24.10.2025
Levallois Basketball
83:77
Витре Ауроре
Завершен
24.10.2025
Юнион Турс Баскет Метрополь
-:-
Pole France
Отменен
24.10.2025
Унион Тарб-Лурд
81:67
КЕП Лорьян
Отменен
24.10.2025
Шартрес Баскет М
91:87
Poissy Basket
Отменен
22.10.2025
Мюлуз
84:59
Андрезиеукс Боутхеон АЛС Баскет
Завершен
21.10.2025
Сен-Валье
49:39
Pays Salonais
Завершен
21.10.2025
Фос-сюр-Мер
94:92
Бесанкон Авенир Комтоис
Завершен
21.10.2025
Metz BC
80:83
Шарлевиль
Завершен
21.10.2025
LYONSO
64:70
Авенир Баскет Берк Ран дю Флье
Завершен
21.10.2025
Гавр
87:73
Орши
Отменен
Комментарии к матчу
