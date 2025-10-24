Смотреть онлайн Шартрес Баскет М - Poissy Basket 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция. Насьональ 1. Баскетбол: Шартрес Баскет М — Poissy Basket, 8 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
23:24 23:18 18:24 27:21
Превью матча Шартрес Баскет М — Poissy Basket
Команда Шартрес Баскет М в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Poissy Basket, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения.