Превью матча Pays de Fougeres Basket — Унион Реннес Баскет 35

Команда Pays de Fougeres Basket в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Унион Реннес Баскет 35, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения.