Смотреть онлайн Лиепая Лаувас - Валмиера 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эстония — Баскетбольная лига Латвия-Эстония: Лиепая Лаувас — Валмиера . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Liepajas Olimpic Center.
12:20 19:15 31:26 16:22
Превью матча Лиепая Лаувас — Валмиера
Команда Лиепая Лаувас в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Валмиера, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения.