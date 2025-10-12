Смотреть онлайн Ganaderas de Hatillo (W) - Cafetaleras de Yauco (W) 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-Рико — Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: Ganaderas de Hatillo (W) — Cafetaleras de Yauco (W), 1 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
14:18 28:18 15:18 26:11
Превью матча Ganaderas de Hatillo (W) — Cafetaleras de Yauco (W)
Команда Ganaderas de Hatillo (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей. Команда Cafetaleras de Yauco (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 октября 2025 на поле команды Cafetaleras de Yauco (W), в том матче победу одержали гостьи.