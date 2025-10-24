24.10.2025
Смотреть онлайн Pays Salonais - Мюлуз 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция. Насьональ 1. Баскетбол: Pays Salonais — Мюлуз, 9 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК, 9 тур
Франция. Насьональ 1. Баскетбол
Завершен
16:16 12:10 18:22 16:23
62 : 71
24 октября 2025
Превью матча Pays Salonais — Мюлуз
Статистика матча
2-х очк. попадания
13
25
3-х очк. попадания
9
4
Реализовано штрафных
9
9
% реализации штрафных
69.2
45
Комментарии к матчу